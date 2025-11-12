PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - versuchter Einbruch

In der Zeit zwischen Montag, 10. November 2025 19:00 Uhr und Dienstag, 11. November 2025 09:39 Uhr begaben sich unbekannte Täter an eine Wohnung in der Dr.-Niermann-Straße und versuchten sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Dies misslang jedoch. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Bösel - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 11. November 2025 gegen 15:50 Uhr befuhr eine 24-jährige Frau aus Bösel mit ihrem Pkw die Overlaher Straße. Aus unbekannter Ursache kam sie alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins schleudern und kollidierte mit einem Baum. Die 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus transportiert. Ein im Pkw mitfahrendes Kleinkind blieb unverletzt, wurde jedoch vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

