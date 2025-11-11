Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pflegedienst im Visier von Einbrechern

Nordhausen (ots)

Im Bereich der Grimmelallee kam es zwischen Montag, gegen 19.40 Uhr, und Dienstag, gegen 5 Uhr, zu einem Einbruch in die Geschäftsräume eines Pflegedienstes. Ersten Ermittlungen zu Folge verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten dort eine dreistellige Summe Bargeldes. Anschließend verließen die Unbekannten mit Ihrer Beute den Tatort. Es entstand außerdem Sachschaden von mehreren tausend Euro. Was weiterhin entwendet wurde ist Gegenstand der Ermittlungen.

Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein und bitten nun Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Angaben zu dem oder den Tätern machen können, sich unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0293216

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell