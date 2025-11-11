PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei warnt vor Betrugsmasche

Unstrut-Hainich-Kreis (ots)

Am Dienstag waren Telefonbetrüger vor allem im Unstrut-Hainich-Kreis vermehrt aktiv. Mehrere Bürger erhielten betrügerische Anrufe, in denen sich die unbekannten Täter als Polizeibeamte ausgaben. Die Betrüger berichteten anschließend von einer angeblichen Einbrecherbande, die auf Beutezug unterwegs gewesen und die nun durch die Polizei geschnappt worden sei. Die Täter geben vor, dass auf einem Zettel, welcher bei den Einbrechern gefunden worden sei, weitere Einbruchsziele aufgelistet seien - darunter auch das Haus des jeweils Angerufenen. In diesem Zusammenhang erkundigten sich die falschen Polizeibeamten nach Bargeld und Wertgegenständen der Angerufenen. Im weiteren Verlauf geben die Betrüger vor, dass ein vermeintlicher Polizeibeamte die Wertgegenstände entgegennehmen und entsprechend sichern würde. So oder so ähnlich verliefen zahlreiche betrügerische Telefonate - in den meisten Fällen beendeten die Angerufenen das Telefonat, ohne dass ihnen ein finanzieller Schaden entstand.

In einem Fall erbeuteten die Täter jedoch Schmuck. Die Polizei ermittelt nun in den bekannt gewordenen Fällen und warnt erneut vor dieser Masche. Gehen Sie keinesfalls auf Geldforderungen ein. Beenden Sie das Telefonat und erstatten Sie Anzeige. Die Polizei wird niemals Geld oder andere Wertgegenstände bei ihnen abholen oder entgegennehmen. Bei Fragen oder Unsicherheiten steht Ihnen ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle jederzeit zur Verfügung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

