Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Brand in Werkstatt
Nordhausen (ots)
Polizei und Feuerwehr rückten am Dienstagmittag zu einem Brand Am Kornhaus aus. Dort war es zu einem Brand in einer Werkstatt gekommen. Die Kameraden der Feuerwehr löschten die Flammen. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise mehreren tausend Euro. Warum das Feuer ausbrach, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
