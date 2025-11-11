PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eine Person nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Mühlhausen (ots)

Am Dienstagmorgen kam es gegen 6.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Kiliansgraben. Ersten Erkenntnissen zu Folge bog ein Bus bei einer Kreuzung, aus Richtung Kreuzgraben kommend, nach links in Richtung Kiliansgraben ein. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Fußgänger, welcher einen Fußgängerüberweg querte. Der 18-jährige Fußgänger wurde bei der Kollision schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Busfahrer und die Fahrgäste im Bus blieben unverletzt. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich waren mit Einsatzkräften des Rettungsdienstes vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

