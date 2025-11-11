Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Zwei Menschen bei Verkehrsunfall verletzt
Langula (ots)
Ein Fahrzeugführer befuhr am Montag, gegen 16.20 Uhr, die Landstraße 1016 aus Fahrtrichtung Oberdorla in Richtung Langula. Als der Verkehrsteilnehmer verkehrsbedingt bremsen musste, fuhr der dahinter befindliche Pkw auf. Der vorausfahrende Pkw wurde durch die Kollision von der Fahrbahn geschoben. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.
