LPI-NDH: Zwei Menschen bei Verkehrsunfall verletzt

Marth (ots) - Am Montag kam es in der Zeit zwischen 14 Uhr bis 20 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus Am Rusteberg in Marth im Eichsfeldkreis. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Wohnhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach möglichem Beutegut. Der oder die Täter erbeuteten unter anderem Schmuck. Die Kriminalpolizei nahm vor Ort die Ermittlungen auf und sicherte Spuren. Die Polizei ...

