LPI-NDH: Einbrecher in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Marth (ots)

Am Montag kam es in der Zeit zwischen 14 Uhr bis 20 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus Am Rusteberg in Marth im Eichsfeldkreis. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Wohnhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach möglichem Beutegut. Der oder die Täter erbeuteten unter anderem Schmuck. Die Kriminalpolizei nahm vor Ort die Ermittlungen auf und sicherte Spuren. Die Polizei bittet nun um Hinweise zur Tat. Wer hat etwas beobachtet, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 zu melden.

Die Polizeiliche Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Nordhausen bietet nach vorheriger Absprache eine persönliche und individuelle Beratung zum Thema Einbruchsschutz an und gibt wertvolle Hinweise auch zur mechanischen Sicherung von Fenstern und Türen. Kriminalhauptkommissar Steffen Ritschel ist unter der Telefonnummer 03631/961504 oder unter beratungsstelle.nordhausen@polizei.thueringen.de für Terminabsprachen erreichbar.

