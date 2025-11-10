PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Kollision mit Straßenlaterne geflüchtet

Nordhausen (ots)

Wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt die Nordhäuser Polizei seit Montagvormittag. Nach gegenwärtigen Ermittlungen war ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einer Straßenlaterne in der Jacob-Plaut-Straße kollidiert und hat anschließend unerlaubt den Unfallort verlassen. Die Laterne wurde dabei derart beschädigt, dass diese nicht mehr funktionsfähig war. Es entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Unfall zwischen Samstag, 1. November, und Montag, 10. November, 10.30 Uhr ereignete. Wer hat den Verkehrsunfall wahrgenommen? Wer kann Hinweise zu dem unbekannten Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0292430

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 15:08

    LPI-NDH: Diebe machen sich an Zigarettenautomaten zu schaffen

    Wahlhausen (ots) - Im Zeitraum zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 10.25 Uhr, hatten es Unbekannte auf einen Zigarettenautomaten im Bereich einer Campinganlage in der Kreisstraße abgesehen. Der oder die Täter öffneten den Automaten gewaltsam und entwendeten den Inhalt. Der genaue Wert des Beuteguts ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Wer hat beobachtet, wie sich zur Tatzeit jemand an dem ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 15:08

    LPI-NDH: Reifen zerstochen

    Artern (ots) - Eine böse Überraschung erlebte am Montagmorgen die Besitzerin eines Seat, die ihr Auto in der Querstraße abgestellt hatte. Bislang unbekannte Täter zerstachen alle vier Reifen des Pkw, sodass diese allesamt platt waren. Die Tat ereignete sich am Montag zwischen 1 Uhr und 7.30 Uhr. Es entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bittet unter der Tel. 0361/574365100 um ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 15:07

    LPI-NDH: Einbrecher in Schulgebäude

    Mühlhausen (ots) - Am Montagmorgen wurde bei der Polizei im Unstrut-Hainich-Kreis ein Einbruch in eine Schule angezeigt. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Schulgebäude im Schillerweg. Anschließend gelangten die Unbekannten gewaltsam in weitere Räumlichkeiten innerhalb der Schule. Sie entwendeten schließlich Bargeld und hinterließen Sachschaden. Zeugen, die Angaben zu Tat oder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren