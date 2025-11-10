Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Kollision mit Straßenlaterne geflüchtet

Nordhausen (ots)

Wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt die Nordhäuser Polizei seit Montagvormittag. Nach gegenwärtigen Ermittlungen war ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einer Straßenlaterne in der Jacob-Plaut-Straße kollidiert und hat anschließend unerlaubt den Unfallort verlassen. Die Laterne wurde dabei derart beschädigt, dass diese nicht mehr funktionsfähig war. Es entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Unfall zwischen Samstag, 1. November, und Montag, 10. November, 10.30 Uhr ereignete. Wer hat den Verkehrsunfall wahrgenommen? Wer kann Hinweise zu dem unbekannten Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0292430

