Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Schulgebäude

Mühlhausen (ots)

Am Montagmorgen wurde bei der Polizei im Unstrut-Hainich-Kreis ein Einbruch in eine Schule angezeigt. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Schulgebäude im Schillerweg. Anschließend gelangten die Unbekannten gewaltsam in weitere Räumlichkeiten innerhalb der Schule. Sie entwendeten schließlich Bargeld und hinterließen Sachschaden.

Zeugen, die Angaben zu Tat oder Täterschaft machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0292045

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell