PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Schulgebäude

Mühlhausen (ots)

Am Montagmorgen wurde bei der Polizei im Unstrut-Hainich-Kreis ein Einbruch in eine Schule angezeigt. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Schulgebäude im Schillerweg. Anschließend gelangten die Unbekannten gewaltsam in weitere Räumlichkeiten innerhalb der Schule. Sie entwendeten schließlich Bargeld und hinterließen Sachschaden.

Zeugen, die Angaben zu Tat oder Täterschaft machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0292045

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 15:06

    LPI-NDH: Einbrecher verursachen hohen Beuteschaden - Zeugen gesucht

    Großberndten (ots) - Einen hohen Sach- und Beuteschaden verursachten Einbrecher in Großberndten im Kyffhäuserkreis. Die Unbekannten verschafften sich zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 7 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Objekt auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Unternehmens. Die Einbrecher erbeuteten schließlich GPS-Geräte sowie Displays aus den ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 15:05

    LPI-NDH: Diebe machen sich auf Firmengelände an Fahrzeug zu schaffen

    Nordhausen (ots) - Am vergangenen Wochenende zwischen Freitag, 14 Uhr, und Montag, 6.45 Uhr, verschafften sich bislang Unbekannte widerrechtlich Zutritt auf ein Firmengelände in der Arnoldstraße. Anschließend drangen sie gewaltsam in den Innenraum eines auf dem Außengelände abgestellten Fahrzeuges ein. Daraus erbeuteten der oder die Täter verschiedene Werkzeuge ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 08:03

    LPI-NDH: Aufkleber an Wahlkreisbüro

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Im Tatzeitraum zwischen Samstag, 20.40 Uhr, und Montag, 0.30 Uhr, wurde durch Unbekannte ein Aufkleber an der Schaufensterscheibe eines Wahlkreisbüros in der Wilhelmstraße aufgebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen politisch motivierter Sachbeschädigung. Wer Hinweise zu Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren