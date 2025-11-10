Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Aufkleber an Wahlkreisbüro
Heilbad Heiligenstadt (ots)
Im Tatzeitraum zwischen Samstag, 20.40 Uhr, und Montag, 0.30 Uhr, wurde durch Unbekannte ein Aufkleber an der Schaufensterscheibe eines Wahlkreisbüros in der Wilhelmstraße aufgebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen politisch motivierter Sachbeschädigung. Wer Hinweise zu Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 zu melden.
Aktenzeichen: 0291857
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell