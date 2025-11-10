LPI-NDH: Aufkleber an Wahlkreisbüro

Niederorschel (ots) - Am Sonntag, gegen 14.40 Uhr, war eine Autofahrerin auf der Kreisstraße 232 aus Richtung Reifenstein in Fahrtrichtung Kleinbartloff unterwegs. Im Bereich einer Kurve verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und der Pkw geriet ins Schleudern. Anschließend kam das Auto von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Die Autofahrerin wurde bei dem ...

mehr