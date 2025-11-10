PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad aus Keller gestohlen

Mühlhausen (ots)

Auf ein blaues Trekkingrad des Herstellers Haibike hatten es unbekannte Diebe in Mühlhausen abgesehen. Wie am Sonntagabend bekannt wurde, verschafften sich der oder die Täter widerrechtlich Zutritt in den Keller eines Mehrfamilienhauses Am Neuen Ufer. Aus dem Kellerverschlag entwendeten die Unbekannten schließlich das darin abgestellte Fahrrad. Wer Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Trekkingrades geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0291723

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 08:00

    LPI-NDH: Auto überschlägt sich - Fahrerin verletzt

    Niederorschel (ots) - Am Sonntag, gegen 14.40 Uhr, war eine Autofahrerin auf der Kreisstraße 232 aus Richtung Reifenstein in Fahrtrichtung Kleinbartloff unterwegs. Im Bereich einer Kurve verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und der Pkw geriet ins Schleudern. Anschließend kam das Auto von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Die Autofahrerin wurde bei dem ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 07:45

    LPI-NDH: Einbrecher in Fleischereigeschäft

    Nordhausen (ots) - Nach einem Einbruch in eine Fleischereifiliale in der Wilhelm-Raabe-Straße bittet die Nordhäuser Polizei um Zeugenhinweise. Im Tatzeitraum zwischen Freitag, 14 Uhr, und Samstag, 14 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Fleischereigeschäft ein. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen erbeuteten der oder die Einbrecher mehrere hundert Euro Bargeld. Außerdem entstand Sachschaden. Die ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 07:44

    LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen und verletzt

    Hundeshagen (ots) - Ein Autofahrer befuhr am Sonntag, gegen 13 Uhr, die Ortsverbindungsstraße zwischen Hundeshagen und Breitenbach. Seinen Angaben zufolge versuchte er, einem Wildtier auszuweichen, welches plötzlich die Straße querte. Dabei kam der Pkw von der Fahrbahn ab und stieß gegen zwei Bäume. Der Autofahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Am Auto entstand ein Totalschaden. Die Straße musste ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren