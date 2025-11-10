Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad aus Keller gestohlen

Mühlhausen (ots)

Auf ein blaues Trekkingrad des Herstellers Haibike hatten es unbekannte Diebe in Mühlhausen abgesehen. Wie am Sonntagabend bekannt wurde, verschafften sich der oder die Täter widerrechtlich Zutritt in den Keller eines Mehrfamilienhauses Am Neuen Ufer. Aus dem Kellerverschlag entwendeten die Unbekannten schließlich das darin abgestellte Fahrrad. Wer Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Trekkingrades geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0291723

