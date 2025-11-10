LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen und verletzt

Nordhausen (ots) - Am Freitag, den 07.11.2025 parkte ein 26jähriger Mann seinen Pkw Dacia Duster gegen 12:00 Uhr in Nordhausen, Käthe-Kollwitz-Straße Höhe Hausnummer 1 am rechten Fahrbahnrand. Als er gegen 13:00 Uhr an sein Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der vorderen Stoßstange, links fest. Der Verursacher war jedoch nicht festzustellen. Am Tatort der Unfallflucht wurde ein Fahrzeugteil gefunden, ...

