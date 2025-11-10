Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen und verletzt
Hundeshagen (ots)
Ein Autofahrer befuhr am Sonntag, gegen 13 Uhr, die Ortsverbindungsstraße zwischen Hundeshagen und Breitenbach. Seinen Angaben zufolge versuchte er, einem Wildtier auszuweichen, welches plötzlich die Straße querte. Dabei kam der Pkw von der Fahrbahn ab und stieß gegen zwei Bäume. Der Autofahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Am Auto entstand ein Totalschaden. Die Straße musste vorübergehend voll gesperrt werden.
