Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Nordhausen (ots)

Am Freitag, den 07.11.2025 parkte ein 26jähriger Mann seinen Pkw Dacia Duster gegen 12:00 Uhr in Nordhausen, Käthe-Kollwitz-Straße Höhe Hausnummer 1 am rechten Fahrbahnrand. Als er gegen 13:00 Uhr an sein Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der vorderen Stoßstange, links fest. Der Verursacher war jedoch nicht festzustellen. Am Tatort der Unfallflucht wurde ein Fahrzeugteil gefunden, welches auf einen grauen Mercedes C-Klasse hindeutet. Zeugen, die etwas zum Unfallgeschehen berichten können oder gar das gesuchte Fahrzeug gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhausen zu melden. Az. 290395/2025

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell