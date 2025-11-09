Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Radfahrerin nicht beachtet
Nordhausen (ots)
Am Samstag, 08.11.2025 gegen 16:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Nordhausen, zwischen einer 86jährigen Radfahrerin und einem 41jährigen Pkw-Fahrer. Der Audi-Fahrer beabsichtigte von der Emil-Reichardt-Straße nach rechts auf die Uferstraße aufzufahren. Dabei übersah er die von rechts kommende Radfahrerin - trotz auffälliger Markierung und entsprechender Beschilderung des querenden Radweges. Die Dame stürzte und verletzte sich am Knie. Sie trug vorbildlich einen Helm. Der Pkw-Fahrer muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.
