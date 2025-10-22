PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreisfeuerwehrverband Pinneberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Gefahrguteinsatz im Wohngebiet in Wedel

Pinneberg (ots)

Die Feuerwehr Wedel wurde gegen 13 Uhr zu einem Gefahrguteinsatz in einem Einfamilienhaus alarmiert. Dabei wurde sie vom ABC-Dienst beziehungsweise dem Löschzug Gefahrgut des Kreisfeuerwehrverbandes Pinneberg unterstützt. Die Spezialkräfte wurden im Rahmen der Amtshilfe durch die zuständigen Ordnungsbehörden angefordert. Vor Ort arbeiteten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Wedel und des Löschzugs Gefahrgut eng und koordiniert zusammen. Unter spezieller Schutzausrüstung nahmen sie insgesamt fünf kleinere Behältnisse, die Gefahrstoffe enthielten, vorsichtig auf, verpackten sie in Überfässer und verbrachten sie anschließend ins Freie, wo sie sicher abgestellt wurden.

Nach Abschluss der Arbeiten wurde der eingesetzte Atemschutztrupp fachgerecht dekontaminiert, um mögliche Rückstände von Gefahrstoffen zu entfernen. Die geborgenen und gesicherten Behältnisse wurden anschließend den Ordnungsbehörden übergeben, die die weiteren Maßnahmen übernahmen.

Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte im Einsatz. Nach etwa zwei Stunden konnten alle Maßnahmen erfolgreich abgeschlossen und der Einsatz beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Kreisfeuerwehrverband Pinneberg
Kreispressewart
Dennis Fuchs
Telefon: 04120 8254 700

E-Mail: presse@kfv-pinneberg.org

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreisfeuerwehrverband Pinneberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg
Weitere Meldungen: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 16:04

    FW-PI: Gefahrenstoffaustritt auf Parkplatz Forst Rantzau bei Pinneberg

    Pinneberg (ots) - Am Mittwochmittag um 12:34 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Pinneberg gemeinsam mit dem ABC-Dienst bzw. dem Löschzug Gefahrgut des Kreisfeuerwehrverbandes Pinneberg zu einem Gefahrstoffaustritt auf dem Parkplatz Forst Rantzau an der Bundesautobahn 23 in Fahrtrichtung Norden alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 12:35

    FW-PI: Uetersen: Feuerwehr dämmt Dachstuhlbrand erfolgreich ein

    Pinneberg (ots) - Montag, 22. September, 20:56 Uhr +++ Einsatzort: Uetersen, Hochfeldstraße +++ Einsatz: FEU 2 (Feuer, 2 Löschzüge) Uetersen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand eines Dachstuhls an der Uetersener Hochfeldstraße schnell eingedämmt werden. Die Bewohner des Reihenhauses blieben unverletzt. Der Brand eines Baumes stand auf den Funkmeldeempfängern der Freiwilligen Feuerwehrleute ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 12:08

    FW-PI: Pinneberg: Eine Person nach Großfeuer in Pinneberg vermisst - Abschlussmeldung

    Pinneberg (ots) - Montag, 22. September, 22:57 Uhr +++ Einsatzort: Pinneberg, Elmshorner Straße +++ Einsatz: FEU 3 R10 (Feuer, 3 Löschzüge 5-10 Verletzte) Nach Abschluss der Brandbekämpfung in den frühen Morgenstunden und Unterbrechung der Absuche in dem Gebäude nach der vermissten Person, hatte die Freiwillige Feuerwehr Kummerfeld die Brandwache übernommen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren