Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Gefahrguteinsatz im Wohngebiet in Wedel

Pinneberg (ots)

Die Feuerwehr Wedel wurde gegen 13 Uhr zu einem Gefahrguteinsatz in einem Einfamilienhaus alarmiert. Dabei wurde sie vom ABC-Dienst beziehungsweise dem Löschzug Gefahrgut des Kreisfeuerwehrverbandes Pinneberg unterstützt. Die Spezialkräfte wurden im Rahmen der Amtshilfe durch die zuständigen Ordnungsbehörden angefordert. Vor Ort arbeiteten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Wedel und des Löschzugs Gefahrgut eng und koordiniert zusammen. Unter spezieller Schutzausrüstung nahmen sie insgesamt fünf kleinere Behältnisse, die Gefahrstoffe enthielten, vorsichtig auf, verpackten sie in Überfässer und verbrachten sie anschließend ins Freie, wo sie sicher abgestellt wurden.

Nach Abschluss der Arbeiten wurde der eingesetzte Atemschutztrupp fachgerecht dekontaminiert, um mögliche Rückstände von Gefahrstoffen zu entfernen. Die geborgenen und gesicherten Behältnisse wurden anschließend den Ordnungsbehörden übergeben, die die weiteren Maßnahmen übernahmen.

Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte im Einsatz. Nach etwa zwei Stunden konnten alle Maßnahmen erfolgreich abgeschlossen und der Einsatz beendet werden.

