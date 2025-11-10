PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Im Tatzeitraum zwischen Freitag, 11 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus am Luisenblick ein. Die Unbekannten durchsuchten das Wohnhaus nach Beutegut. Bisherigen Ermittlungen zufolge erbeuteten die Einbrecher Schmuck. Außerdem verursachten sie einen Sachschaden. Beamte der Nordhäuser Kriminalpolizei kamen vor Ort zum Einsatz und sicherten Spuren.

Wer kann Hinweise geben? Wem sind im Tatzeitraum im Bereich des Wohnhauses verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 zu melden.

Aktenzeichen: 0291576

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

