Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Fleischereigeschäft

Nordhausen (ots)

Nach einem Einbruch in eine Fleischereifiliale in der Wilhelm-Raabe-Straße bittet die Nordhäuser Polizei um Zeugenhinweise. Im Tatzeitraum zwischen Freitag, 14 Uhr, und Samstag, 14 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Fleischereigeschäft ein. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen erbeuteten der oder die Einbrecher mehrere hundert Euro Bargeld. Außerdem entstand Sachschaden.

Die Polizeibeamten sicherten Spuren und bitten mögliche Zeugen um Hinweise. Wer etwas beobachtet hat, das mit dem Tatgeschehen in Zusammenhang stehen könnte, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0291666

