Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Vereinsgebäude - Zeugen gesucht

Schönstedt (ots)

Auf einen Vereinsbungalow in der Ortslage Schönstedt im Unstrut-Hainich-Kreis hatten es Einbrecher abgesehen. Wie am Sonntagabend bei der Polizei angezeigt wurde, hatten sich der oder die Unbekannten gewaltsam Zutritt in das Vereinsgebäude in der Bahnhofstraße verschafft. Bisherigen Ermittlungen zufolge erbeuteten die Diebe Getränke. Sie verursachten zudem einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Wer Hinweise zu Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0291759

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell