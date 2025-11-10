Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe machen sich auf Firmengelände an Fahrzeug zu schaffen

Nordhausen (ots)

Am vergangenen Wochenende zwischen Freitag, 14 Uhr, und Montag, 6.45 Uhr, verschafften sich bislang Unbekannte widerrechtlich Zutritt auf ein Firmengelände in der Arnoldstraße. Anschließend drangen sie gewaltsam in den Innenraum eines auf dem Außengelände abgestellten Fahrzeuges ein. Daraus erbeuteten der oder die Täter verschiedene Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro. Es entstand zudem ein Sachschaden von schätzungsweise etwa 300 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet unter der Tel. 03631/960 um Zeugenhinweise.

Aktenzeichen: 0292119

