Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher verursachen hohen Beuteschaden - Zeugen gesucht

Großberndten (ots)

Einen hohen Sach- und Beuteschaden verursachten Einbrecher in Großberndten im Kyffhäuserkreis. Die Unbekannten verschafften sich zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 7 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Objekt auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Unternehmens. Die Einbrecher erbeuteten schließlich GPS-Geräte sowie Displays aus den abgestellten Traktoren. Die Höhe des entstandenen Beuteschadens beläuft sich auf einen Wert im unteren fünfstelligen Bereich.

Außerdem verursachten der oder die Täter einen Sachschaden von etwa 5000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise.

Wer kann Hinweise geben? Wem sind in der zurückliegenden Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 entgegen.

Aktenzeichen: 0292019

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

