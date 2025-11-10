PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe machen sich an Zigarettenautomaten zu schaffen

Wahlhausen (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 10.25 Uhr, hatten es Unbekannte auf einen Zigarettenautomaten im Bereich einer Campinganlage in der Kreisstraße abgesehen. Der oder die Täter öffneten den Automaten gewaltsam und entwendeten den Inhalt. Der genaue Wert des Beuteguts ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Wer hat beobachtet, wie sich zur Tatzeit jemand an dem Zigarettenautomaten zu schaffen machte? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 entgegen.

Aktenzeichen: 0292285

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 15:08

    LPI-NDH: Reifen zerstochen

    Artern (ots) - Eine böse Überraschung erlebte am Montagmorgen die Besitzerin eines Seat, die ihr Auto in der Querstraße abgestellt hatte. Bislang unbekannte Täter zerstachen alle vier Reifen des Pkw, sodass diese allesamt platt waren. Die Tat ereignete sich am Montag zwischen 1 Uhr und 7.30 Uhr. Es entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bittet unter der Tel. 0361/574365100 um ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 15:07

    LPI-NDH: Einbrecher in Schulgebäude

    Mühlhausen (ots) - Am Montagmorgen wurde bei der Polizei im Unstrut-Hainich-Kreis ein Einbruch in eine Schule angezeigt. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Schulgebäude im Schillerweg. Anschließend gelangten die Unbekannten gewaltsam in weitere Räumlichkeiten innerhalb der Schule. Sie entwendeten schließlich Bargeld und hinterließen Sachschaden. Zeugen, die Angaben zu Tat oder ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 15:06

    LPI-NDH: Einbrecher verursachen hohen Beuteschaden - Zeugen gesucht

    Großberndten (ots) - Einen hohen Sach- und Beuteschaden verursachten Einbrecher in Großberndten im Kyffhäuserkreis. Die Unbekannten verschafften sich zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 7 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Objekt auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Unternehmens. Die Einbrecher erbeuteten schließlich GPS-Geräte sowie Displays aus den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren