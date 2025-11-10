Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe machen sich an Zigarettenautomaten zu schaffen

Wahlhausen (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 10.25 Uhr, hatten es Unbekannte auf einen Zigarettenautomaten im Bereich einer Campinganlage in der Kreisstraße abgesehen. Der oder die Täter öffneten den Automaten gewaltsam und entwendeten den Inhalt. Der genaue Wert des Beuteguts ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Wer hat beobachtet, wie sich zur Tatzeit jemand an dem Zigarettenautomaten zu schaffen machte? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 entgegen.

Aktenzeichen: 0292285

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell