Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Reifen zerstochen

Artern (ots)

Eine böse Überraschung erlebte am Montagmorgen die Besitzerin eines Seat, die ihr Auto in der Querstraße abgestellt hatte. Bislang unbekannte Täter zerstachen alle vier Reifen des Pkw, sodass diese allesamt platt waren. Die Tat ereignete sich am Montag zwischen 1 Uhr und 7.30 Uhr. Es entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bittet unter der Tel. 0361/574365100 um Zeugenhinweise.

Aktenzeichen: 0292092

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

