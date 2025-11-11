PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Geschädigter von Unbekannten attackiert und verletzt - Zeugen gesucht

Greußen (ots)

Wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchten Raubes ermittelt die Polizei im Kyffhäuserkreis nach einem Vorfall, der sich am Montagnachmittag in Greußen ereignete. Gegen 13.30 Uhr befand sich der Geschädigte im Bereich der Paul-Lürmann-Straße, als er durch mehrere bislang unbekannte Täter angesprochen wurde. Diese forderten eine E-Zigarette von dem Geschädigten. In weiterer Folge stießen sie ihn zu Boden und wirkten gewaltsam auf ihn ein. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit einem schwarzen Kleinwagen. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen.

Wer hat etwas beobachtet? Wer kann Angaben zur Tat oder Täterschaft machen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 entgegen.

Aktenzeichen: 0292682

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

