Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Greiz (ots)

Weida. Am Freitagmorgen, den 24.10.2025, ereignete sich auf der B 175 in Weida ein Verkehrsunfall. Ein aus dem Gewerbegebiet "Am Schafberge" kommender Transporter wollte nach links auf die B 175 einbiegen. Dabei übersah er jedoch den herannahenden Trabant, welcher sich aus Richtung Gera näherte. In der Folge kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Fahrer des Trabants wurde leicht verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Zudem erlitt der Trabant einen wirtschaftlichen Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B 175 halbseitig gesperrt. Die Greizer Polizei ermittelt gegen den Fahrer des Transporters nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. <CK>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen Alle
