Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ausgelassene Party führt zu Übermut

Gera (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden Beamte des Inspektionsdienst Gera in einen bekannten Nachtclub Geras gerufen, da es dort zu einer Sachbeschädigung gekommen sein sollte. Anlass hierfür gab ein 25-Jähriger Clubbesucher. Dieser hatte sich augenscheinlich zu viel Mut angetrunken und versuchte von einer Erhöhung in die Menge falle zu lassen. Dabei riss er Teile der Beleuchtung herunter, wodurch ein mittlerer vierstelliger Schaden entstand. Der 25-Jährige erhielt umgehend ein Hausverbot durch den Veranstalter und muss ein entsprechendes Strafverfahren hinnehmen. Für alle anderen Partygäste konnte der Abend fröhlich fortgesetzt werden.

