PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ausgelassene Party führt zu Übermut

Gera (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden Beamte des Inspektionsdienst Gera in einen bekannten Nachtclub Geras gerufen, da es dort zu einer Sachbeschädigung gekommen sein sollte. Anlass hierfür gab ein 25-Jähriger Clubbesucher. Dieser hatte sich augenscheinlich zu viel Mut angetrunken und versuchte von einer Erhöhung in die Menge falle zu lassen. Dabei riss er Teile der Beleuchtung herunter, wodurch ein mittlerer vierstelliger Schaden entstand. Der 25-Jährige erhielt umgehend ein Hausverbot durch den Veranstalter und muss ein entsprechendes Strafverfahren hinnehmen. Für alle anderen Partygäste konnte der Abend fröhlich fortgesetzt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 26.10.2025 – 10:32

    LPI-G: Auseinandersetzung mit Messer endet im Krankenhaus

    Gera (ots) - Am Samstag, den 25.10.2025, gerieten zwei Männer im Alter von 46 und 47 Jahren vor einem Supermarkt in der Reichsstraße in Gera in Streit. Nach bisherigem Kenntnisstand eskalierte die zunächst verbal geführte Auseinandersetzung zwischen den beiden alkoholisierten Männern soweit, dass der 47-Jährige ein Messer zog und seinen Kontrahenten mit dem Tode bedrohte. Dieser schlug den 47-Jährigen daraufhin ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 09:00

    LPI-G: Trunkenheit mit Drahtesel

    Altenburg (ots) - Am Sonntag (26.10.2025) wurde durch die Beamten der Altenburger Polizei ein Radfahrer aufgrund seiner auffälligen Fahrweise kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 43 Jahre alte Mann 1,89 Promille und das Rad dadurch nicht mehr ganz unter Kontrolle hatte. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 09:00

    LPI-G: Vandalismus - Täter gesucht

    Altenburg (ots) - In der Nacht von Freitag (24.10.2025) zum Samstag (25.10.2025) wurden in Altenburg mindestens fünf Fahrzeuge im Bereich Johann-Sebastian-Bach-Straße, Brockhausstraße, Terrassenstraße durch Unbekannte beschädigt. Die Täter beschädigten die am Straßenrand parkenden Fahrzeuge und entfernten sich in unbekannte Richtung. Hinweise aus der Bevölkerung zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Altenburger ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren