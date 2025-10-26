Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trunkenheit mit Drahtesel

Altenburg (ots)

Am Sonntag (26.10.2025) wurde durch die Beamten der Altenburger Polizei ein Radfahrer aufgrund seiner auffälligen Fahrweise kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 43 Jahre alte Mann 1,89 Promille und das Rad dadurch nicht mehr ganz unter Kontrolle hatte. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

