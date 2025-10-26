Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auseinandersetzung mit Messer endet im Krankenhaus

Gera (ots)

Am Samstag, den 25.10.2025, gerieten zwei Männer im Alter von 46 und 47 Jahren vor einem Supermarkt in der Reichsstraße in Gera in Streit. Nach bisherigem Kenntnisstand eskalierte die zunächst verbal geführte Auseinandersetzung zwischen den beiden alkoholisierten Männern soweit, dass der 47-Jährige ein Messer zog und seinen Kontrahenten mit dem Tode bedrohte. Dieser schlug den 47-Jährigen daraufhin nieder und trat wiederholt auf den am Boden liegenden Mann ein. Mit Verdacht auf Knochenbrüche wurde der 47-Jährige ins Krankenhaus verbracht. Durch die Polizei wurden mit beiden Männern Blutentnahmen durchgeführt sowie das Messer sichergestellt. Beide Männer müssen sich nun in Strafverfahren verantworten.

