Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Oldisleben (ots)

Gegen 14.10 Uhr entstand am Montag an einem vor einer Schule in der Frankenhäuser Straße abgestellten Pkw ein Sachschaden. Wie es zu dem Schaden, in Höhe von mehreren tausend Euro, kam ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten die Ermittlungen ein und gehen zurzeit von einer Sachbeschädigung aus.

Wer hat etwas bemerkt? Wer kann sachdienliche Angaben zum Täter oder zum Tathergang machen? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Kyffhäuser unter der Tel.0361/5743 65 100 zu wenden.

Aktenzeichen: 0292798

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

