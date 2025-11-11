PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beim Abbiegen touchiert

Donndorf (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw kam es am Montag kurz nach 15 Uhr im Bereich der Landstraße 1215 im Kyffhäuserkreis. Der Busfahrer befuhr die Kreisstraße 521 und beabsichtigte nach links auf die Landstraße 1215 abzubiegen, dabei kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem Pkw, der aus Fahrtrichtung Donndorf kam und nach rechts in die Kreisstraße 521 Richtung Langenroda abbog. Es entstand ein unfallbedingter Sachschaden von mehreren tausend Euro. Beamte der Polizeistation Artern waren vor Ort zur Unfallaufnahme.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

