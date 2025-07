Hauptzollamt Regensburg

HZA-R: Scheinselbständigkeit aufgedeckt - Geldstrafe nach Ermittlungen des Regensburger Zolls Kosovarischer Bauarbeiter arbeitete gleichzeitig angestellt und "selbständig" für denselben Betrieb

Regensburg (ots)

Der Zoll in Regensburg hat einen weiteren Fall von Scheinselbständigkeit aufgedeckt: Ein kosovarischer Staatsangehöriger wurde vor Kurzem vom Amtsgericht Regensburg zu einer Geldstrafe in Höhe von 7.200 Euro verurteilt. Grund war seine Beteiligung an einem Modell, bei dem er als Selbständiger auf dem Papier geführt wurde, tatsächlich aber wie ein regulärer Angestellter arbeitete.

Der Mann war zunächst ganz normal bei einer Baufirma im Landkreis Kelheim sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Später gründete er ein eigenes Unternehmen im Bereich Eisenverlegung, arbeitete aber weiterhin für denselben Betrieb: Drei Tage pro Woche als Ange-stellter, zwei Tage als angeblich selbständiger Unternehmer. Dieses Modell setzte er über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr hinweg fort.

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Regensburg fand heraus, dass die Selbständigkeit nur vorgetäuscht war. "Der Mann nutzte die Werkzeuge der Firma, hatte keine eigenen Maschinen, keine eigene Werbung und keine weiteren Kunden", so Gerhard Pylipp, Leiter der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Regensburg. Auch seine Arbeitszeiten richteten sich weiterhin nach dem Bauunternehmen. Die Rechnungen, die er stellte, wurden sogar von der Firma selbst geschrieben.

Durch dieses Vorgehen entstand der Sozialversicherung ein Schaden von über 100.000 Euro. Die erfolgreiche Aufklärung zeigt, wie wichtig die Arbeit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit für den fairen Wettbewerb und den Schutz der Sozialkassen ist.

