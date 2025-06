Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Häusern: Unfall auf Parkplatz zwischen Pkw und Fußgänger - Fußgänger leicht verletzt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 07.06.2025, gegen 12.10 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Höchenschwander Straße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Der 79-jährige Fußgänger kam mit einem Einkaufwagen aus dem Lebensmitteldiscounter heraus und wollte zu seinem geparkten Pkw laufen, als er im Bereich des Einganges von einem 48-jährigen Fahrer eines Teslas touchiert wurde. Der Einkaufswagen wurde auf die Seite geschoben, der 79-jährige Fußgänger kollidierte mit der linken Fahrzeugfront des Teslas und stürzte zu Boden. Der 79-Jährige wurde leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an dem Tesla wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen sucht Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben. Die Verkehrspolizei ist während den üblichen Bürozeiten unter der Telefonnummer 07751 8963-0 erreichbar. Außerhalb der Bürozeiten können sich die Zeugen beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316-531) melden.

