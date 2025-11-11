PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe mit hochwertiger Beute flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Reinholterode (ots)

Die Polizei im Eichsfeld ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls, welcher sich im Zeitraum zwischen Montag, gegen 17 Uhr, und Dienstag, gegen 7.30 Uhr, auf einem Firmengelände in der Straße Langer Rain ereignete. Ersten Ermittlungen zu Folge verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zum Gelände eines Agrarunternehmens und drangen dort gewaltsam in mehrere Traktoren ein. Aus diesen entwendeten die Unbekannten elektronische Geräte im Wert von mehreren zehntausend Euro. Im Anschluss entfernten sich der oder die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Außerdem entstand Sachschaden.

Wer hat etwas bemerkt? Wer kann sachdienliche Angaben zur Tat oder zur Täterschaft machen? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu wenden.

Aktenzeichen: 0293390

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 15:13

    LPI-NDH: Polizei warnt vor Betrugsmasche

    Unstrut-Hainich-Kreis (ots) - Am Dienstag waren Telefonbetrüger vor allem im Unstrut-Hainich-Kreis vermehrt aktiv. Mehrere Bürger erhielten betrügerische Anrufe, in denen sich die unbekannten Täter als Polizeibeamte ausgaben. Die Betrüger berichteten anschließend von einer angeblichen Einbrecherbande, die auf Beutezug unterwegs gewesen und die nun durch die Polizei geschnappt worden sei. Die Täter geben vor, dass ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 15:12

    LPI-NDH: Brand in Werkstatt

    Nordhausen (ots) - Polizei und Feuerwehr rückten am Dienstagmittag zu einem Brand Am Kornhaus aus. Dort war es zu einem Brand in einer Werkstatt gekommen. Die Kameraden der Feuerwehr löschten die Flammen. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise mehreren tausend Euro. Warum das Feuer ausbrach, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 09:50

    LPI-NDH: Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

    Oldisleben (ots) - Gegen 14.10 Uhr entstand am Montag an einem vor einer Schule in der Frankenhäuser Straße abgestellten Pkw ein Sachschaden. Wie es zu dem Schaden, in Höhe von mehreren tausend Euro, kam ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten die Ermittlungen ein und gehen zurzeit von einer Sachbeschädigung aus. Wer hat etwas bemerkt? Wer kann sachdienliche Angaben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren