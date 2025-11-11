Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe mit hochwertiger Beute flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Reinholterode (ots)

Die Polizei im Eichsfeld ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls, welcher sich im Zeitraum zwischen Montag, gegen 17 Uhr, und Dienstag, gegen 7.30 Uhr, auf einem Firmengelände in der Straße Langer Rain ereignete. Ersten Ermittlungen zu Folge verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zum Gelände eines Agrarunternehmens und drangen dort gewaltsam in mehrere Traktoren ein. Aus diesen entwendeten die Unbekannten elektronische Geräte im Wert von mehreren zehntausend Euro. Im Anschluss entfernten sich der oder die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Außerdem entstand Sachschaden.

Wer hat etwas bemerkt? Wer kann sachdienliche Angaben zur Tat oder zur Täterschaft machen? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu wenden.

Aktenzeichen: 0293390

