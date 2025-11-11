Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Mittwoch, 05. November 2025 15:00 Uhr bis Samstag, 08. November 2025 15:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter an zwei Holzbänke an der Straße Am See und übergossen diese mit Teer. Es entstand ein Schaden von 200,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Bakum - illegale Müllentsorgung

Vermutlich am vergangenen Wochenende entsorgten unbekannte Täter mehrere Plastikkosten und Kanister illegal im Fladderkanal. Betroffen ist hier der Abschnitt zwischen dem Harmer Mäuseturmteich und der Zulauf in den folgenden Fladderkanal. Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (Tel.: 04446-959710) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Montag, 10. November 2025 gegen 07:23 Uhr beabsichtigte ein 39-jähriger Mann aus Visbek mit seinem Pkw von der Straße Astrup nach links auf den Visbeker Damm in Richtung Vechta aufzufahren. Hierbei übersah er den vorfahrtberechtigten Pkw eines 58-jährigen Mannes aus Vechta. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Sie wurden in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Schaden von ca. 10.000,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell