Cloppenburg - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Samstag, 08. November 2025 16:00 Uhr bis Montag, 10. November 2025 06:15 Uhr beschädigten unbekannte Täter einen Reifen eines Opel Corsa, welcher auf dem Parkplatz eines Mehrparteienhauses in der Schubertstraße abgestellt worden war. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Löningen - Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisation

In der Zeit zwischen Freitag, 07. November 2025 13:00 Uhr bis Montag, 10. November 2025 09:00 Uhr zeichneten derzeit unbekannte Täter ein Hakenkreuz an die Fassade einer Schule in der Straße Alter Postweg. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 10. November 2025 gegen 14:15 Uhr beabsichtigte eine 59-jährige Frau aus Cloppenburg rückwärts mit ihrem Pkw, einem Ford S-Max in grau, aus einer Parklücke von einem Parkplatz im Rathausweg zu fahren. Als sie sich bereits mit ihrem Pkw auf der Fahrbahn befand für ein derzeit unbekannter Fahrradfahrer an dem Pkw vorbei und streifte den Pkw. Hierdurch entstand ein Schaden. Trotz Ansprache entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Unfallverursacher konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 30 - 40 Jahre alt - ca. 180 cm groß - normale Statur - kein Bart, keine Brille - rundes Gesicht - sprach deutsch mit Akzent - trug eine blaue Jeans, schwarze Jacke, schwarzes Basecap - fuhr mit einem dunklen Herrenrad mit einer rechteckigen Tasche hinten links

Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

