PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Samstag, 08. November 2025 16:00 Uhr bis Montag, 10. November 2025 06:15 Uhr beschädigten unbekannte Täter einen Reifen eines Opel Corsa, welcher auf dem Parkplatz eines Mehrparteienhauses in der Schubertstraße abgestellt worden war. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Löningen - Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisation

In der Zeit zwischen Freitag, 07. November 2025 13:00 Uhr bis Montag, 10. November 2025 09:00 Uhr zeichneten derzeit unbekannte Täter ein Hakenkreuz an die Fassade einer Schule in der Straße Alter Postweg. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 10. November 2025 gegen 14:15 Uhr beabsichtigte eine 59-jährige Frau aus Cloppenburg rückwärts mit ihrem Pkw, einem Ford S-Max in grau, aus einer Parklücke von einem Parkplatz im Rathausweg zu fahren. Als sie sich bereits mit ihrem Pkw auf der Fahrbahn befand für ein derzeit unbekannter Fahrradfahrer an dem Pkw vorbei und streifte den Pkw. Hierdurch entstand ein Schaden. Trotz Ansprache entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Unfallverursacher konnte wie folgt beschrieben werden:

   - männlich
   - ca. 30 - 40 Jahre alt
   - ca. 180 cm groß
   - normale Statur
   - kein Bart, keine Brille
   - rundes Gesicht
   - sprach deutsch mit Akzent
   - trug eine blaue Jeans, schwarze Jacke, schwarzes Basecap
   - fuhr mit einem dunklen Herrenrad mit einer rechteckigen Tasche 
     hinten links

Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 08:13

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Holdorf - Fahren unter Alkoholeinfluss / Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Sonntag, 09. November 2025 gegen 16:15 Uhr befuhr ein 50-jähriger Mann aus Holdorf mit seinem Pkw die Dammer Straße, als er durch Kräfte der Polizei Damme kontrolliert wurde. Der 50-Jährige hatte vor Fahrtantritt alkoholische Getränke konsumiert. Ein Test ergab einen Wert von 2,56 Promille. Zudem war er nicht im Besitz ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 08:12

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Es liegen keine Meldungen vor. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Pressestelle POKin Julia Göken Telefon: 04471/1860-204 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 08:11

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Emstek - Sachbeschädigung Am Samstag, 08 November 2025 gegen 17:30 Uhr beschädigten derzeit unbekannte Täter das Fenster eines Mehrfamilienhauses im Schwalbenweg. Eine Schadenssumme liegt derzeit noch nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Emstek (Tel.: 04473/93218-0) entgegen. Garrel - Sachbeschädigung an Pkw In der Zeit zwischen Samstag, 08. November 2025 22:30 Uhr bis Sonntag, 09. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren