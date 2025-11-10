Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Sachbeschädigung

Am Samstag, 08 November 2025 gegen 17:30 Uhr beschädigten derzeit unbekannte Täter das Fenster eines Mehrfamilienhauses im Schwalbenweg. Eine Schadenssumme liegt derzeit noch nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Emstek (Tel.: 04473/93218-0) entgegen.

Garrel - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit zwischen Samstag, 08. November 2025 22:30 Uhr bis Sonntag, 09. November 2025 09:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter einen Pkw, Daimler GLC 350d in schwarz, welcher am Straßenrand in der Von Herder Straße abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von rund 700,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

