POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Stadt und südlicher Landkreis Cloppenburg

Emstek - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstag, 08.11.2025, gegen 05.55 Uhr, befuhr ein 43-jähriger Mann aus Löningen mit einem Pkw die B 72 in Emstek, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 %o. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Samstag, 08.11.2025, gegen 13.40 Uhr, befuhr ein 67-jähriger Mann aus Höltinghausen mit einem Pkw den Höltinghauser Weg in Cloppenburg. Als dieser die B 213 kreuzte, übersah er den Pkw eines 47-jährigen Mannes aus Großenkneten, der die B 213 aus Richtung Ahlhorn in Richtung Cloppenburg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, durch den die Pkw in den angrenzenden Straßengraben geschleudert wurden. Beide Unfallbeteiligten wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 10000 Euro geschätzt.

Lindern - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Samstag, 08.11.2025, gegen 15.50 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Mann aus Freren mit einem Motorrad die Löninger Straße in Lindern. In einer Linkskurve verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über das Zweirad und stürzte. Der Fahrzeugführer sowie seine 16-jährige Mitfahrerin aus Lengerich wurden leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit Trunkenheit, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Samstag, 08.11.2025, gegen 20.30 Uhr, befuhr eine 22-jährige Garrelerin mit ihrem Pkw die Friesoyther Straße in Cloppenburg. Ein hinter ihr fahrender 44-jähriger Mann aus Cloppenburg fuhr mit seinem Pkw auf ihren Pkw auf und wich anschließend nach links aus. Der Pkw kollidierte dabei mit mehreren Zäunen. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Cloppenburger unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,11 %o. Weiterhin wurde festgestellt, dass für den Pkw kein Versicherungsschutz bestand und sein vorgezeigter ausländischer Führerschein keine Gültigkeit mehr besaß.

Gegen den Fahrzeugführer wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung infolge Trunkenheit, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. Der entstandene Sachschaden wird auf 12500 Euro geschätzt.

