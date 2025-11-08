POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Cloppenburg

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Emstek - Großangelegte Übung einer Vermisstensuche

Am 08.11.2025, im Zeitraum von 10:00 bis 16:00 Uhr, führte die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta in Zusammenarbeit mit den freiwilligen Feuerwehren aus Emstek und Cappeln und weiteren Hilfsorganisationen eine großangelegte Übung in Form einer Vermisstensuche durch. Das Übungsszenario stellte sich so dar, dass ein 9-jähriges Mädchen einer Jugendfreizeitgruppe als vermisst gemeldet wurde. Anschließend folgte die strukturierte Absuche eines großflächigen Waldgebietes und eines Gewässers in der Gemeinde Emstek, Ortsteil Garthe. Das Mädchen konnte letztlich nach mehrstündiger Suche unversehrt aufgefunden werden. An der Suche waren neben der Polizei und Feuerwehr das Technische Hilfswerk, der Rettungsdienst vom Deutschen Roten Kreuz, die Rettungshundestaffel Weser Ems und die Psychosoziale Notfallversorgung involviert. Mithilfe von Jugendlichen des DLRG Garrel und weiteren Freiwilligen konnte das Übungsszenario unter möglichst realen Bedingungen gestaltet werden. Insgesamt nahmen 150 Einsatzkräfte an der Übung teil. Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta bedankt sich recht herzlich bei allen Beteiligten und Dritten, durch deren Unterstützung eine derartige Übung zur stetigen Verbesserung der Zusammenarbeit stattfinden konnte und lobte das große Engagement der vielen ehrenamtlichen Helfer und Einsatzkräfte sowie die sehr gute Zusammenarbeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
i. A. Barz, POKin; Tromp, POKin
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

