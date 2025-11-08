Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 08.11.2025 --- Korrektur---

Cloppenburg/Vechta (ots)

Korrektur - Die Reithalle befindet sich nicht in der Straße "Hoheberg" sondern in der Straße "Langhorster Eschweg", 26683 Ramsloh

Saterland / OT Ramsloh -Sachbeschädigung-

In der Nacht vom 07.11.2025 auf den 08.11.2025, beschädigten bislang unbekannte Täter die Scheiben einer Reithalle in der Straße "Hoheberg" ,26683 Saterland / OT Ramsloh. Die bisher unbekannten Täter warfen hierzu mit Pflastersteinen die dortigen Scheiben zur Reithalle ein. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe in Verbindung zu setzen (0449193390).

