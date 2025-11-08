Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 08.11.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 07.11.2025 gegen 21:17 Uhr befuhr ein 40-jähriger Cloppenburger die Straße "Landwehr" in Cloppenburg, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der mitgeführte Führerschein stellt sich als Fälschung heraus. Zudem wurde festgestellt, dass der genutzte PKW nicht zugelassen und nicht versichert ist. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, den Fahrzeugführer erwarten mehrere Strafverfahren.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag, 07.11.2025 gegen 11:52 Uhr kam es in Garrel, Varrelbuscher Straße zu einem Auffahrunfall. Ein 44-jähriger Böseler fährt mit seinem PKW auf einen verkehrsbedingt wartenden PKW eines 60-jährigen aus Rastede auf und schiebt dieses Fahrzeug auf den PKW eines 36-jährigen Garrelers. Der 60-jährige verletzt sich dabei leicht. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 27.000 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf Am Freitag, 07.11.2025 gegen 12:40 Uhr befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer einen Fußweg zwischen der Dechant-Brust- und der Kirchhofstraße und beschädigte dabei zwei abgestellte Fahrräder. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 700 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter 0447118600 mit der Polizei Cloppenburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell