PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 08.11.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 07.11.2025 gegen 21:17 Uhr befuhr ein 40-jähriger Cloppenburger die Straße "Landwehr" in Cloppenburg, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der mitgeführte Führerschein stellt sich als Fälschung heraus. Zudem wurde festgestellt, dass der genutzte PKW nicht zugelassen und nicht versichert ist. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, den Fahrzeugführer erwarten mehrere Strafverfahren.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag, 07.11.2025 gegen 11:52 Uhr kam es in Garrel, Varrelbuscher Straße zu einem Auffahrunfall. Ein 44-jähriger Böseler fährt mit seinem PKW auf einen verkehrsbedingt wartenden PKW eines 60-jährigen aus Rastede auf und schiebt dieses Fahrzeug auf den PKW eines 36-jährigen Garrelers. Der 60-jährige verletzt sich dabei leicht. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 27.000 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf Am Freitag, 07.11.2025 gegen 12:40 Uhr befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer einen Fußweg zwischen der Dechant-Brust- und der Kirchhofstraße und beschädigte dabei zwei abgestellte Fahrräder. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 700 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter 0447118600 mit der Polizei Cloppenburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
i.A. Lingnau, PHK
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 09:48

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Steinfeld - Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl In der Zeit von Freitag, den 31.10.2025 bis Donnerstag, den 06.11.2025, versuchten unbekannte Täter mehrere Türen eines Wohnhauses in der Straße "Zur Schemder Bergmark" gewaltsam zu öffnen. Dies hatte nach bisherigen Erkenntnissen keinen Erfolg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen. Lohne - PKW ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 09:47

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe / Thüle - Verkehrsunfallflucht Am Donnerstag, den 06.11.2025, befuhr ein 62-jähriger PKW-Führer aus Cloppenburg gegen 12:05 Uhr die Bundesstraße 72 aus Friesoythe kommend in Fahrtrichtung Cloppenburg. Im Bereich Thüle überholte ein unbekannter PKW-Führer trotz Gegenverkehr eine Fahrzeugkolonne in Fahrtrichtung Friesoythe. Der Cloppenburger wich in der Folge nach rechts aus, um ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 09:46

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Essen (Oldb) - Sachbeschädigungen durch Sprühfarbe Am Mittwoch, den 05.11.2025, in der Zeit von 19:45 Uhr bis 20:00 Uhr, sprühten drei unbekannte Täter blau-weiße Farbe auf ein Bushaltehäuschen, eine Laterne und auf die Pflasterung vor der Grundschule in Bevern. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es sich um um Jugendliche gehandelt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren