POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldb) - Sachbeschädigungen durch Sprühfarbe

Am Mittwoch, den 05.11.2025, in der Zeit von 19:45 Uhr bis 20:00 Uhr, sprühten drei unbekannte Täter blau-weiße Farbe auf ein Bushaltehäuschen, eine Laterne und auf die Pflasterung vor der Grundschule in Bevern. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es sich um um Jugendliche gehandelt haben. Der Schaden wurde auf ca. 1000,- EUR beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Essen unter 05434/924700 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

