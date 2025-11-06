PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Mittwoch, 05. November 2025 gegen 17:05 Uhr befuhr ein 39-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw die Falkenrotter Straße, als er durch Kräfte der Polizei Vechta kontrolliert wurde. Ein im Rahmen der Kontrolle durchgeführter Drogenvortest wies eine Beeinflussung hinsichtlich Kokain aus. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person / Verursacher unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 05. November 2025 gegen 15:00 Uhr befuhr ein 66-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw die Ravensburger Straße in Richtung Oyther Straße. Hierbei geriet er nach links in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw eines 78-jährigen Mannes aus Visbek. Durch den Zusammenstoß wurde der 66-Jährige leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Schaden von ca. 16.000,00 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 66-Jährige zuvor alkoholische Getränke konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,42 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Bakum - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 05. November 2025 gegen 14:45 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann aus Ganderkesee mit seinem Lkw die L 843 / Vechtaer Straße. In Höhe der Ampelanlage an der Kreuzung Vechtaer Straße/Schledehauser Straße öffnete sich eine Ladeklappe an der rechten Seite des Lkw. Hierdurch kam es zu einem Zusammenstoß mit der Fußgängerampel. Der Signalmast wurde stark beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von 33.000,00 Euro.

Bakum - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 05. November 2025 gegen 16:00 Uhr befuhr ein 40-jähriger Mann aus Essen (Old.) mit seinem Omnibus die Alte Dorfstraße in Richtung Hausstette. In einer Kurve geriet ein entgegenkommender Lkw zu weit auf die Gegenfahrbahn und beschädigte den Außenspiegel des Omnibusses. Anschließend entfernte sich der unbekannte Verkehrsteilnehmer, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. An dem Omnibus entstand ein Schaden von 2.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

