Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kellerabteile geplündert

Lüdenscheid (ots)

Am Brockhauser Weg haben Unbekannte drei Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus geplündert. Von Dienstag auf Mittwoch wurden die Vorhängeschlösser der jeweiligen Räume geknackt, aus ihnen wurden ein E-Bike, ein E-Scooter und eine Bohrmaschine entwendet. Die Kriminalpolizei ermittelt in der Sache und bittet Zeugen um Hinweise. (lubo)

