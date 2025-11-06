Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl mehrerer E-Scooter

Grund zur Freude hatten am Vormittag des 05. November 2025 gleich mehrere Cloppenburger Bürger: Am 05. November 2025, gegen 09:37 Uhr meldete sich eine 52-jährige Cloppenburgerin bei der Polizei und teilte mit, dass ein unbekannter Täter am heutigen Morgen, in der Zeit zwischen 08:00 Uhr bis 09:00 Uhr, ihren E-Scooter, welcher an einer Sporthalle in der Leharstraße stand, entwendet habe. Der E-Scooter sei mit einem GPS-Tracker versehen. Als letzter Standort zeigte dieser eine Adresse am Ostring an. Eine unverzügliche Überprüfung der Adresse ergab, dass der 37-jährige Tatverdächtige, ohne Wohnsitz in Deutschland, nicht nur den genannten E-Scooter entwendet hatte. Er räumte noch den Diebstahl eines weiteren dort aufgefundenen E-Scooters ein. Die Geschädigten hierzu hatten den Diebstahl bis dahin noch gar nicht bemerkt. Dieser muss jedoch im selben Zeitraum an einer Schule in Cloppenburg entwendet worden sein. Im Rahmen der Ermittlungen konnte außerdem noch ein weiteres entwendetes Fahrrad aufgefunden und seinem Eigentümer zugeordnet werden. Dieses Fahrrad soll jedoch nach derzeitigen Erkenntnissen von einem 27-jährigen Cloppenburger entwendet worden sein. Der Tatverdächtige wurde zunächst für weitere Maßnahmen dem Dienstgebäude der Polizei Cloppenburg zugeführt und anschließend aus den Maßnahmen entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Emstek - Diebstahl eines Grabenstampfer

In der Zeit zwischen Sonntag, 02. November 2025 16:30 Uhr bis Dienstag, 04. November 2025 16:30 Uhr entwendeten unbekannte einen Grabenstampfer von einer Baustelle in der Europa-Allee, OT Drantum. Der Schaden wurde auf 1.500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Am Donnerstag, 06. November 2025 gegen 02:20 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück im Schleierkrautweg und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem dortigen Wohnhaus. Ob Diebesgut erlangt wurde ist derzeit unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Einbruch in Einfamilienhaus

Am Mittwoch, 05. November 2025 in der Zeit zwischen 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Glockenblumenstraße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum dortigen Wohnhaus. Sie durchsuchten das gesamte Wohnhaus und entwendeten persönliche Gegenstände. Ebenfalls am Mittwoch, in der Zeit zwischen 18:30 Uhr bis 19:15 Uhr begaben sich Unbekannte in eine Wohnung in der Nelly-Sachs-Straße. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt, durchwühlten die Wohnung und entwendeten auch hier persönliche Gegenstände. Einen weiteren Einbruch gab in der Zeit zwischen 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr. Die Täter begaben sich auf eine Überdachung und verschafften sich so Zutritt zu einem Wohnhaus im Lerchenspornweg. Derzeit ist nicht bekannt ob Diebesgut erlangt wurde. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 05. November 2025 gegen 12:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren den Seitenspiegel eines Chevrolet Spark in grau, welcher an der Cloppenburger Straße abgestellt worden war. Bei dem verursachenden Pkw soll es sich um ein rotes Fahrzeug gehandelt haben. Es entstand ein Schaden von 1.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen (Tel.: 04475/941220) entgegen.

