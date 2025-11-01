PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Schaden durch nicht zugelassenen Feuerwerkskörper in Kommunaler Unterkunft

Drolshagen (ots)

Sachschaden im vierstelligen Eurobereich wurde am späten Freitagabend (31.Oktober) in einer Kommunalen Unterbringungseinrichtung für zugewanderte Menschen in Drolshagen verursacht. Ein 22-Jähriger mit afghanischer Herkunft hielt sich zu diesem Zeitpunkt in dem betreffenden Zimmer auf. Er kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde gegen 21 Uhr ein nicht zugelassener Feuerwerkskörper durch ein offenes Fenster in ein Zimmer der Unterkunft an der Gerhardusstraße geworfen. Durch das Umsetzen des pyrotechnischen Gegenstandes wurden die Zimmerwand und Teile des Interieurs beschädigt.

Nach intensiven Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen richtete sich der Verdacht gegen eine Gruppe männlicher Jugendlicher. Fünf junge Männer im Alter zwischen 14 und 19 Jahren konnten noch in der Nacht als Tatverdächtige ermittelt werden.

Da eine politische Motivation nicht ausgeschlossen werden konnte, übernahm bereits in der Nacht das PP Hagen als örtlich zuständige Polizeibehörde für Staatsschutzdelikte die Ermittlungen. Diese dauern noch an.

Im Verlauf des Einsatzes haben drei junge Frauen in Tatortnähe fahndungsrelevante Angaben gegenüber den Polizeibeamten gemacht. Die Frauen waren anlässlich "Halloween" als Hexen und Engel verkleidet. Sie entfernten sich später jedoch ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die Zeuginnen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
FLD / Leitstelle
Telefon: 02761 9269-2550
E-Mail: Leitstelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

