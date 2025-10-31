PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auto in Olpe aufgebrochen

Olpe (ots)

In der Nacht von Mittwoch (29. Oktober) auf Donnerstag wurde in der Josefstraße die Beifahrerscheibe eines Ford Transit eingeschlagen. Der oder die Täter entwendeten unter anderem ein tragbares Radio und eine Bauchtasche aus dem Fahrzeug. Der Schaden wird insgesamt auf einen mittleren dreitstelligen Eurobetrag geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 13:07

    POL-OE: Zwei Verletzte nach Unfall in Welschen Ennest

    Kirchhundem (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (30. Oktober) ereignete sich gegen kurz vor 6 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Frankfurter Straße in Welschen Ennest. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte eine 30-Jährige mit ihrem Auto die Straße in Richtung Littfeld befahren. Als sie nach links in den Schützenweg einbiegen wollte und ihre Geschwindigkeit reduzierte, überholte ein 31-Jähriger mit seinem PKW zunächst ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 10:27

    POL-OE: Beifahrerscheibe eingeschlagen

    Olpe (ots) - Unbekannte Täter haben auf einem Parkplatz an der Franziskanerstraße die Beifahrerscheibe eines Autos eingeschlagen und das Handschuhfach durchsucht. Der grüne Opel Corsa war am Mittwochnachmittag (29. Oktober) gegen 16 Uhr dort abgestellt worden. Als die Halterin nach ein paar Stunden gegen 1 Uhr nachts zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, fand sie die Beschädigungen vor. Es war zum Zeitpunkt der ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 11:36

    POL-OE: Beschädigungen beim Pumpspeicherkraftwerk

    Finnentrop (ots) - Unbekannte haben mit Feuer und Farbe Beschädigungen an einer Mauer beim Pumpspeicherkraftwerk in Rönkhausen verursacht. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag- (17. Oktober) und Samstagnachmittag (18. Oktober).Der Schaden wird insgesamt auf einen unteren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 02761 9269-6223 mit dem Kommissariat in Lennestadt in Verbindung zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren