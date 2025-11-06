PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 05. November 2025 gegen 06:45 Uhr befuhr ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw die Altenoyther Straße in Richtung Küstenkanal. In einer Rechtskurve überholte er, trotz Gegenverkehrs, einen vorausfahrenden Lkw. Ein entgegenkommender 32-jähriger Mann aus Oldenburg musste mit seinem Pkw auf den Grünstreifen ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Hierbei touchierte er einen Leitpfosten. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Saterland - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Dienstag, 04. November 2025 15:30 Uhr bis Mittwoch, 05. November 2025 06:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Firmengelände im Krähenweg, OT Scharrel. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zu einer Fabrikationshalle. Ob Diebesgut erlangt wurde ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

