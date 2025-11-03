Polizei Aachen

POL-AC: Die Polizei Aachen lädt zum traditionellen Adventskonzert ein

Aachen (ots)

Unter dem Motto "Musik unter Freunden" veranstaltet die Polizei Aachen erneut ihr traditionelles Adventskonzert. Auch in diesem Jahr findet das Benefiz-Konzert am 1. Adventssonntag (30.11.2025) im Krönungssaal des Aachener Rathauses statt.

Beim 13. Adventskonzert werden der Harmonieverein St. Petrus Baesweiler, die "Eddy-Schmidt-Band", der Kinder- und Jugendchor St. Katharina und der singende Kriminalhauptkommissar Oliver Schmitt auftreten.

Unser Erster Polizeihauptkommissar Udo Andres wird für humorvolle Unterhaltung sorgen und Polizeiseelsorger Manfred Kappertz das Programm mit seinen warmherzigen Weihnachtsgrüßen stimmungsvoll abrunden.

Das Adventskonzert beginnt am Sonntag, den 30. November 2025, um 15.30 Uhr (Einlass ab 14.30 Uhr). Die Eintrittskarten kosten 18,- EUR pro Person. Sie können ab sofort online oder ab Mittwoch, 05.11.2025, am Servicepoint im Foyer des Polizeipräsidiums (Trierer Straße 501, 52078 Aachen) oder in der Buchhandlung "Das Buch in Eilendorf" (Von-Coels-Str. 52, 52078 Aachen) erworben werden. (Die Karten müssen in beiden Vorverkaufsstellen bar bezahlt werden - Kartenzahlung ist nicht möglich.)

Für den Online-Kauf nutzen Sie bitte den abgebildeten QR-Code oder das Online-Formular auf der Homepage der Polizei Aachen (https://aachen.polizei.nrw/).

Der Erlös des Benefizkonzerts und auch die vor Ort eingenommenen Spenden kommen in diesem Jahr drei Initiativen zugute: der Aktion "Menschen helfen Menschen" des Medienhauses Aachen (für in Not geratene hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger), der Koordinationsstelle Kinder- & Jugendtrauer des Vereins "Palliatives Netzwerk für die Region Aachen e.V." (für den Aufbau von Kinder- und Jugendtrauerangeboten in der StädteRegion) sowie dem "Herzenswunsch-Krankenwagen" der Malteser Aachen (für die Erfüllung besonderer Wünsche schwerstkranker Menschen).

In diesem Jahr neu ist eine Spenden-Tombola: Die Lose (2,- EUR je Los) können während der Veranstaltung bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Öffentlichkeitsarbeit der Polizei Aachen im Rathaus erworben werden. Die Auslosung und die Preisübergabe erfolgen zum Ende des Konzerts. Neben diversen Sachpreisen dürfen sich die Gewinner über eine Familien-Besucherführung im neuen Polizeipräsidium sowie auf einen Gutschein für einen exklusiven Auftritt von Oliver Schmitt freuen. (Als Projektpate wird Oliver Schmitt seine Gage für den Exklusiv-Auftritt komplett dem Malteser Herzenswunsch-Krankenwagen spenden.)

Die Polizei Aachen freut sich auf einen besinnlichen und unterhaltsamen Adventssonntag mit Ihnen! (pw/ sk)

