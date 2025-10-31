Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrsunfall in Stolberg: Kind wird lebensgefährlich verletzt

Stolberg (ots)

Im Stadtteil Atsch ist es heute Morgen (31.10.2025) gegen 07:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein Kind lebensgefährlich verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 7-jährige Junge zu Fuß auf dem Gehweg der Sebastianusstraße unterwegs, als er plötzlich und aus bislang ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn lief. Zur selben Zeit befuhr ein Schulbus die Straße in gleicher Richtung. Der Busfahrer konnte eine Kollision mit dem Kind nicht mehr verhindern.

Der Junge wurde bei dem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 44-jährige Busfahrer erlitt einen Schock.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Sebastianusstraße im Bereich der Unfallörtlichkeit gesperrt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei NRW wurde für die Unfallaufnahme eingesetzt. Auch ein Notfallseelsorger und das Team der Verkehrsunfallprävention/des Opferschutzes der Polizei Aachen waren vor Ort. (gw)

