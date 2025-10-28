PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Aachen

POL-AC: Nach Raubüberfall in Eschweiler: Polizei Aachen sucht Zeugen

Eschweiler (ots)

Am Montagabend (27.10.2025) ist ein 19-Jähriger in der Straße Stich Opfer eines Raubüberfalls geworden. Die Polizei Aachen sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Der junge Mann aus Eschweiler ging gegen 19 Uhr die Röthgener Straße in Richtung Stich entlang. Auf Höhe der Eisenbahnstraße, am Ausgang der Unterführung (dort befindet sich ein großes Reklameschild) schlug ihm plötzlich eine unbekannte Person von hinten gegen den Kopf. Der junge Mann ging zu Boden, woraufhin der unbekannte Mann den Wohnungsschlüssel des Opfers raubte und die Röthgenerstraße in Richtung Talstraße davonlief.

Der junge Mann wurde leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 1,70-1,90 m groß, dunkle Kleidung. Er soll deutsch mit Akzent gesprochen haben.

Die Polizei Aachen sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Insbesondere werden zwei Zeugen gesucht (eine weibliche und eine männliche Person), die sich kurz vor der Tat an der Kreuzung Röthgenerstraße/Burgstraße befunden haben sollen. Diese werden gebeten sich bei den Ermittlern zu melden.

Während der Bürozeiten erreichen Sie das ermittelnde Kriminalkommissariat unter 0241-9577 33301, außerhalb der Bürozeiten erreichen Sie die Kriminalwache unter 0241- 9577 34210. (kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

