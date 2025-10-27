PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-AC: Vier Personen nach Alleinunfall auf der L240 verletzt

Eschweiler (ots)

In der Nacht zu Sonntag (26.10.2025) ist es zu einem Verkehrsunfall auf der L240 zwischen Alsdorf und Eschweiler gekommen.

Ein 19-jähriger Autofahrer aus Baesweiler war gegen 00:50 Uhr auf der L240 in Richtung Eschweiler unterwegs, während sich neben dem Fahrer fünf weitere Personen im Fahrzeug befanden. Auf Höhe der Ortslage Waden überholte der Fahrer ein vor ihm fahrendes Auto. Im Anschluss wechselte er zurück auf den rechten Fahrstreifen, verlor dabei die Kontrolle und kollidierte erst mit der rechten Leitplanke und fuhr dann nach links - über die Gegenfahrbahn - in die Böschung.

Der Fahrer sowie drei Mitfahrer auf der Rücksitzbank wurden durch den Unfall leicht verletzt. Weil sich auf der Rückbank vier, statt der erlaubten drei Personen befanden, waren alle vier nicht angeschnallt.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die L240 war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. Das zuvor überholte Fahrzeug war nicht am Unfall beteiligt.

Das Verkehrskommissariat hat nun die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

